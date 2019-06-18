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Конфликт между Kinodanz и BadComedian исчерпан

Культура

Стороны заключили мировое соглашение

Москва, 18 июня 2019, 12:15 — REGNUM  Кинокомпания Kinodanz и блогер Евгений Баженов (BadComedian) заключили мировое соглашение по иску на сумму $1 млн. Об этом 17 июня сообщил РБК соссылкой на адвоката Баженова Сергея Панченко.

Стоит отметить, что представитель видеоблогера не сообщил журналистам о том, на каких условиях было заключено соглашение. Точка в проходящем процессе будет поставлена 24 июня 2019 года, когда пройдёт очередное судебное заседание. При этом Панченко отметил, что возникший между сторонами конфликт можно считать урегулированным.

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Напомним, Евгений Баженов 3 июня 2019 года выложил ролик на своём YouTube-канале, в котором сообщил подписчикам, что Kinodanz подала против него иск в суд на сумму 1 млн рублей. Причиной стал его критический обзор фильма «За гранью реальности», производством которого занималась кинокомпания.

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Кинематограф
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