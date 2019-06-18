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Гриффиндор или Слизерин? Вышла новая настольная игра по миру Гарри Поттера

Культура

Дуэльная игра научит азам магического боя

Карлсбад, США, 18 июня 2019, 12:50 — REGNUM  Издательство настольных игр USAopoly выпустило новую колодостроительную карточную игру о магическом мире Гарри Поттера. Описание проекта появилось на сайте разработчиков 17 июня.

В игре «Битвы Хогвартса: Защита от темных сил» участникам предлагается примерить на себя роли противоборствующих учеников факультетов школы магии — Гриффиндора и Слизерина. Партия рассчитана на двух человек и в среднем длится 45 минут. Каждый игрок поочередно открывает свои карты и определенным образом влияет на колоду соперника или добавляет себе полезный бонус. Раунд состоит из трех поединков, для победы достаточно дважды одолеть противника.

Игрокам необходимо собирать карты защиты и карты атаки в личную колоду в максимально эффективных пропорциях, чтобы победить соперника в магической дуэли.

USAopoly — разработчик и издатель настольных игр в США. Большинство проектов, выпускаемых компанией являются адаптациями известных игровых механик под популярные поп-культурные или гик-тематики. Например, компания выпустила классический детектив Cluedo под франшизами триллера «Оно» и детского мультсериала «Скуби-Ду», игру для веселой компании Codenames в тематике мультфильмов Disney, стратегию Risk по популярному телесериалу «Игра престолов». Весной 2019 года USAopoly анонсировали игру по мотивам известного боевика «Крепкий орешек».

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