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В Московском театре оперетты премьера «Ромео VS Джульетта XX лет спустя»

Культура

Это новое веселое музыкальное произведение на переработанный сюжет знаменитой трагедии

Москва, 18 июня 2019, 10:59 — REGNUM  18 июня Московский театр оперетты представит премьеру мюзикла «Ромео VS Джульетта XX лет спустя». Оригинальная постановка по мотивам известного произведения Вильяма Шекспира отсылает зрителя к событиям, произошедшим в Вероне, спустя двадцать лет после трагической гибели влюбленных, при обязательном условии, что они не умерли. Воссоздать картину того времени и жизненные коллизии участников известной драмы взялись поэт и драматург Карен Кавалерян, композитор Аркадий Укупник и режиссер Алексей Франдетти, сегодня признанный мастер музыкальной комедии. Свой весомый вклад внесли также сценограф Вячеслав Окунев и музыкальный руководитель проекта, дирижер Московского театра оперетты Константин Хватынец. По словам создателей, зрителей ждут неожиданные и непредсказуемые повороты сюжета, веселые комедийные сцены, хорошая музыка и замечательное настроение.

В главных ролях ведущие артисты театра — Владислав Кирюхин, Александр Бабик, Дарья Январина, Василий Ремчуков, Наталия Мельник, Инара Гулиева, Элла Меркулова и другие.

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Культурная хроника
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