В сеть слили экранную копию тизера фильма «Охотник на монстров»

Шанхай, Китай, , 10:37 — REGNUM В сеть выложили экранную копию тизер-трейлера предстоящего фильма «Охотник на монстров» (Monster Hunter), в основу которого легла серия популярных видеоигр. Ролик был опубликован 17 июня на YouTube-канале Nmia.

Администрация канала сообщила в описании к видео, что его удалось снять во время Шанхайского международного кинофестиваля 2019. Зрители могут видеть в кадре известных актёров и актрис: Миллу Йовович, Тони Джаа, Миган Гуд и Рона Перлмана.

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Напомним, премьера картины запланирована в США на 4 сентября 2020 года. Снял её режиссёр Пол Уильям Скотт Андерсон («Обитель зла», «Сквозь горизонт», «Чужой против хищника»).

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