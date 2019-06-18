MTV Movie & TV Awards: Marvel обошел «Игру престолов»

Санта-Моника, США, , 11:09 — REGNUM Представители ежегодной кинематографической и телевизионной премии MTV Movie & TV Awards определили лучшие фильмы, сериалы и актёров, сыгравших в них, на церемонии вручения премии в Калифорнии. Результаты были опубликованы на сайте организатора премии 17 июня.

В номинации «лучший фильм года» победил кинокомикс Marvel и братьев Руссо «Мстители: Финал». Среди претендентов на получение премии — анимационный фильм «Человек-паук: Сквозь вселенные», комедийная драма «Черный клановец», романтическая комедия «Всем парням, которых я любила раньше» и фильм ужасов «Мы».

Приз за лучшее шоу забрал фэнтези-сериал «Игра престолов», завершившийся в мае 2019 года. Это единственная победа из четырех номинаций, которую популярная франшиза унесла в этом году. В списке номинантов были также ситком «Большой рот», молодежный детектив «Ривердейл», комедия «Шиттс Крик» и хоррор-антология «Призраки дома на холме».

В номинации «лучшая актриса» победила Леди Гага с ролью Элли в мюзикле «Звезда родилась». За победу боролись также Аманда Стенберг («Чужая ненависть»), Лупито Нионго («Мы»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Садра Буллок («Птичий короб»).

В телевизионной сфере звания лучшей актрисы удостоилась Элизабет Мосс за роль Джун Осборн в сериале-антиутопии «Рассказ служанки». На победу претендовали и Эмилия Кларк («Игра престолов»), Джина Родригез («Девственница Джейн»), Джейсон Митчелл («Чи»), Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины»).

В номинации «лучший герой» победил супергерой Тони Старк (Роберт Дауни-младший, «Мстители: Финал»), в то время как звание лучшего злодея ушло титану Таносу (Джош Бролин) из того же произведения. Единственная номинация, на которую фильм также был номинирован, но не победил — «лучший бой». Эту награду получил кинокомикс Marvel «Капитан Марвел» за сражение главной героини (Бри Ларсон) с бывшей коллегой Минн-Эрвой (Джеммой Чан). Таким образом, по количеству полученных наград кинокомиксы Marvel обошли телевизионное шоу «Игру престолов».

Премия MTV Movie & TV Awards прошла в 28 раз в Санта-Монике. Ведущим выступил актер Закари Ливай («Шазам!»). Он также был претендентом на победу за звания «Лучший герой» и «Лучшая комедийная роль».

В мае 2019 года публика делала ставки на победу фильмов, сериалов и актёров в различных номинациях. Например, у поклонников кино и сериалов получилось предсказать победу Роберта Дауни-младшего в номинации «Лучший герой».

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