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В центре «Гараж» в Москве — премьера фильма Кантемира Балагова «Дылда»

Культура

Центр «Гараж» отобрал для показа знаковые с точки зрения специалистов музея картины «Кинотавра»

Москва, 18 июня 2019, 10:09 — REGNUM  18 июня Музей современного искусства «Гараж» открывает программу «Кинотавр» — выбор «Гаража». В просмотр включены знаковые, по мнении специалистов учреждения, фильмы, демонстрировавшиеся на прошедшем в Сочи форуме, как в конкурсной, так и во внеконкурсной его частях. Первым будет показана 18 июня картина «Дылда» молодого режиссера Кантемира Балагова «Дылда», уже получившего на 72-м Каннском кинофестивале приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд». Она уже отмечена всеми российскими критиками и вызывает неподдельный интерес взыскательной публики. Сюжет картины прост и сложен одновременно — это история двух женщин, пытающихся выжить в послевоенном Ленинграде и наладить личные взаимоотношения.

Также центр «Гараж представит» ленты «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Sheena667» Григория Добрыгина, «Троица» Яна Гэ. Ожидается, что после показа пройдут встречи зрителей с создателями картин.

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Культурная хроника
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