В центре «Гараж» в Москве — премьера фильма Кантемира Балагова «Дылда»

Москва, , 10:09 — REGNUM 18 июня Музей современного искусства «Гараж» открывает программу «Кинотавр» — выбор «Гаража». В просмотр включены знаковые, по мнении специалистов учреждения, фильмы, демонстрировавшиеся на прошедшем в Сочи форуме, как в конкурсной, так и во внеконкурсной его частях. Первым будет показана 18 июня картина «Дылда» молодого режиссера Кантемира Балагова «Дылда», уже получившего на 72-м Каннском кинофестивале приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд». Она уже отмечена всеми российскими критиками и вызывает неподдельный интерес взыскательной публики. Сюжет картины прост и сложен одновременно — это история двух женщин, пытающихся выжить в послевоенном Ленинграде и наладить личные взаимоотношения.

Также центр «Гараж представит» ленты «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Sheena667» Григория Добрыгина, «Троица» Яна Гэ. Ожидается, что после показа пройдут встречи зрителей с создателями картин.