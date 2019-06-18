Ушел из жизни французский актёр, снявшийся в фильме «Амели»

Париж, , 10:04 — REGNUM Во франции в возрасте 76 лет ушел из жизни актер Морис Бенишу, знакомый зрителям по фильму «Амели». Об этом 17 июня сообщила газета Le Figaro.

Бенишу родился 23 января 1943 года в алжирском городе Тлемсен. Впервые в кино он снялся в 1986 году, это был фильм «Париж не существует» режиссёра Роберта Бенаюна. Всего за свою карьеру актёр поучаствовал в более чем 40 кинопроектах. Морис Бенишу умер ещё 15 июня 2019 года, однако СМИ узнали о его смерти только сейчас.

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Зрители также знают его по ролям в таких фильмах, как «Крыши Парижа» (2007), «Париж» (2008) и «И как Икар». Его последней работой в кино стала роль в фильме «Добрые слова» Шеми Захрина.

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