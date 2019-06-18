В новой серии «Простоквашино» найденный бивень мамонта стал яблоком раздора

Москва, 18 июня 2019, 09:46 — REGNUM «Союзмультфильм» выложила в сеть новую серию мультсериала «Возвращение в Простоквашино». Ролик был опубликован 18 июня на YouTube-канале кинокомпании.
Во время строительства нового коровника и сопутствующих раскопок Шарик нашел бивень мамонта. Археологическая находка стала настоящим яблоком раздора: каждый герой захотел воспользоваться ей по-своему.
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Ранее ИА REGNUM сообщило, что мультсериалом «Возвращение в Простоквашино» заинтересовались дистрибьюторы из Китая. Ожидается, что в середине 2020 года «Союзмультфильм» выпустит 30 серий шоу.
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