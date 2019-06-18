В Москве открылся Международный конкурс имени П. И. Чайковского

Москва, , 09:03 — REGNUM В Большом зале Московской консерватории состоялось торжественное открытие ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. С приветственным словом к участникам, гостям форума и поклонникам классической музыки обратились сопредседатели оргкомитета конкурса вице-премьер Ольга Голодец и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. В первый же день, 17 июня, в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра выступили обладатели гран-при предыдущих конкурсов — пианист Даниил Трифонов и баритон Ариунбаатар Ганбаатар.

К первому туру конкурса допущены 228 исполнителей из 36 стран. Они будут соревноваться по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Сольное пение», «Деревянные духовые» и «Медные духовые».

Трансляция всех туров и гала-концерт лауреатов можно увидеть по ведущему каналу классической музыки medici. tv, а также на впервые организованных фан-зонах.

Председателями жюри по отдельным специальностям стали музыканты с мировым именем — Денис Мацуев, Мартин Энгстрем, сэр Клайв Гиллинсон, Сара Биллингхерст-Соломон, Денис Буряков, Йен Боусфилд.

Торжественная церемония награждения и гала-концерт лауреатов пройдут 28 июня в московском зале «Зарядье». 29 июня победители выступят в «Мариинском-2».