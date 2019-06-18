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Элтон Джон выступит во Франции в 2019-2020 гг

Культура

Элтон Джон завершает музыкальную карьеру

Париж, 18 июня 2019, 07:30 — REGNUM  Британский певец Элтон Джон даст несколько концертов во Франции в 2019 году и еще два концерта в Париже в октябре 2020 года в ходе прощального турне Farewell Yellow Brick Road, сообщает Le Figaro.

Музыкант выступит в Лилле 18 июня, в Париже 20 июня, в Бордо 22 июня и в Ниме 23 июня 2019 года.

Известно, что еще в 2018 году 72-летний музыкант заявил, что «пришло время сойти с дороги» и объявил о завершении музыкальной карьеры, которой посвятил более 50 лет свой жизни.

Напомним, в 2019 году вышел фильм «Рокетмен», рассказывающий о жизни и творчестве музыканта Элтона Джона.

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