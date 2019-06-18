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В Забайкалье исследуют знания тибетской медицины

Культура

Жители Забайкалья и гости региона смогут воспользоваться древними знаниями тибетской медицины благодаря президентскому гранту

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В Забайкалье исследуют знания тибетской медицины
Иллюстрация: Пресс-служба губернатора Забайкальского края
Каталог «Культовые атрибуты Агинского пацана»

Чита, 18 июня 2019, 06:25 — REGNUM  Жители Забайкалья и гости региона смогут воспользоваться древними знаниями тибетской медицины, которые будут опубликованы ограниченным тиражом благодаря президентскому гранту. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Забайкалья, речь идёт о проекте «Организация научно-образовательной площадки для исследований в сфере источниковой базы тибетской медицинской системы — культурного наследия буддистов Российской Федерации», реализуемом «Агинской буддийской академией». Сумма полученного гранта составила 1,8 миллиона рублей.

«Для создания научно-образовательной площадки приобретены современные издания первоисточников тибетской медицины как на языке оригинала, так и переведенных трудов и исследований по этой теме, в том числе 90-томное собрание сочинений «Компендиум тибетской медицины» (серия Артура)», — пояснили в губернаторской пресс-службе.

Помимо издания печатной продукции в рамках проекта проведены курсы лекций для студентов академии и медицинского колледжа, открытые образовательные и научно-исследовательские мероприятия. К примеру, научно — практическая конференция «Тибетская медицина в России» с участием преподавателей и практиков тибетской медицины собрала 65 человек, 20 из которых выступали докладчиками.

Это и другие мероприятия позволили наладить конструктивный диалог между носителями традиционных знаний тибетской медицины — умчи ‑ и ученым сообществом, изучающим эту традицию, отмечают авторы проекта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году обладателями президентских грантов стала 21 некоммерческая организация, представляющая Забайкальский край. В регион было привлечено более 42 миллионов рублей. Кроме этого, объявлены результаты первого конкурса президентских грантов 2019 года. В перечень победителей вошли и некоммерческие организации Забайкальского края, которые реализуют 12 инициатив на общую сумму более 17,8 миллиона рублей.

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