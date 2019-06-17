Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Из аукционного дома Christie's похитили маску стоимостью €300 тысяч

Культура

Грабителей никто не видел

Париж, 17 июня 2019, 22:46 — REGNUM  В Париже из галереи аукционного дома Christie's была украдена маска стоимостью €300 тыс. Об этом сегодня, 17 июня, сообщают французские СМИ.

Кража была совершена незаметно и без насилия. Известно, что маска была выставлена в художественной галерее Christie's Paris в VIII округе французской столицы.

Стоимость маски оценивается в €300 тыс. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Группа по борьбе с бандитизмом французских сил правопорядка начала поиски похитителей и самого предмета искусства.

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