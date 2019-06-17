«Голодные игры» возвращаются: Сьюзен Коллинз напишет книгу-приквел о Панеме

Нью-Йорк, США, , 17:23 — REGNUM Писательница Сьюзен Коллинз анонсировала выход новой книги во франшизе «Голодные игры», сообщает издание Associated Press 17 июня.

Книга пока не имеет названия, но уже известно, что она расскажет поклонникам жанра антиутопии о прошлом Панема, вымышленного тоталитарного государства. События книги перенесут читателей на 64 года до участия героини оригинальной серии «Голодных игр» Китнисс Эвердин в жестоких соревнованиях. История раскроет последствия «Темных дней»: неудавшегося восстания жителей Капитолия, местной столицы.

«С помощью этой книги я хочу исследовать состояние человеческой натуры: кто мы и что мы чувствуем, что требуется для нашего выживания», — отметила писательница, — «период восстановления после войны, обычно называемой «темными днями», когда государство Панем пытается вновь встать на ноги, дает героям плодородную почву для поиска ответов на эти вопросы и раскрывает взгляды на человечество».

Предварительная дата выхода книги — 19 мая 2020 года.

Трилогия «Голодные игры» выпускалась в США с 2008 по 2010 год. Книги разошлись тиражом 100 млн экземпляров и были переведены на 50 языков. По мотивам книг также было снято четыре фильма с Дженнифер Лоуренс в главной роли. По сюжету люди в государстве Панем живут в бедности и страхе перед диктатурой властей. Раз в год среди детей граждан Панема отбирают две дюжины участников для соревнований под названием «Голодные игры», в которых побеждает последний выживший игрок. Герои трилогии пытаются противостоять сложившейся системе власти.

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