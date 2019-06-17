Понедельник, 17 Июня 2019 года
16:13:23 МСК

Вышел трейлер фильма «Текст» по роману Дмитрия Глуховского

Культура

В прокат картина выйдет осенью 2019 года

Москва, 17 июня 2019, 16:07 — REGNUM  В сеть выложили тизер-трейлер фильма «Текст», в основу которого лег роман Дмитрия Глуховского. Ролик был опубликован 17 июня на портале «Афиша».

Снял картину режиссёр Клим Шипенко, главные роли в ней исполнили Александр Петров и Кристина Асмус. Сюжет фильма расскажет о том, как вернувшийся из тюрьмы 27-летний мужчина, отбывавший наказание по ложному обвинению в торговле наркотиками, получит доступ к смартфону человека, который его подставил.

Читайте также: Бой Джордж хочет, чтобы в байопике его сыграла Софи Тёрнер

Премьера картины состоится осенью 2019 года, более точная дата пока неизвестна. Клим Шипенко ранее работал над созданием таких картин, как «Салют-7», «Любит не любит» и «Кто я?».

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Доктор сон» станет второй попыткой передать ужас «Сияния» Кинга

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинотрейлеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить