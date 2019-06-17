Вышел трейлер фильма «Текст» по роману Дмитрия Глуховского

Москва, , 16:07 — REGNUM В сеть выложили тизер-трейлер фильма «Текст», в основу которого лег роман Дмитрия Глуховского. Ролик был опубликован 17 июня на портале «Афиша».

Снял картину режиссёр Клим Шипенко, главные роли в ней исполнили Александр Петров и Кристина Асмус. Сюжет фильма расскажет о том, как вернувшийся из тюрьмы 27-летний мужчина, отбывавший наказание по ложному обвинению в торговле наркотиками, получит доступ к смартфону человека, который его подставил.

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Премьера картины состоится осенью 2019 года, более точная дата пока неизвестна. Клим Шипенко ранее работал над созданием таких картин, как «Салют-7», «Любит не любит» и «Кто я?».

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