В Ростовском кремле открывается выставка эмалей Зураба Церетели

Ростов, Ярославская область, , 16:05 — REGNUM В Ярославской области в музее-заповеднике «Ростовский кремль» с 18 июня до 21 июля будет открыта выставка эмалей Зураба Церетели. В экспозиции 29 работ из евангельского цикла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь музея «Ростовский кремль» Андрей Серов.

Известный прежде всего как автор монументальных скульптур, президент Российской академии художеств Зураб Церетели работает также в живописи, графике, станковой пластике, эмали. В Ростовском кремле будут впервые показаны эмали художника из евангельского цикла, в которых отображены известные эпизоды земной жизни Христа. Экспозиция включает 29 произведений, созданных на протяжении 1990 — 2000-х годов.

В своих работах Зураб Церетели использует медные листы большого формата, по контурам рисунка прокладывает проволоку, а затем в получившиеся перегородки закладывает эмаль. Благодаря этому создаются сложные многофигурные композиции.

«Нам известна традиционная грузинская перегородчатая эмаль — это миниатюра. Церетели же применяет технику перегородчатых эмалей на станковых, а нередко и монументальных плоскостях, как, например, в интерьере Георгиевской домовой церкви при Академии художеств. Он расширил технологические возможности перегородчатой эмали, что позволило создавать мастеру монументальные эмалевые панно», — говорит куратор выставки Вера Пак.

Самого Зураба Церетели ждут в Ростовском кремле в качестве почетного гостя фестиваля «Ростовская финифть и народные промыслы», который пройдет с 12 по 14 июля на территории музея-заповедника.

Читайте ранее в этом сюжете: «Книжное обострение» ждёт Ярославль в июле