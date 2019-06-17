Третья часть «Людей в черном» слабо стартовала в прокате США

Лос-Анджелес, США, , 14:41 — REGNUM Третья часть фильма «Люди в черном» весьма неудачно дебютировала на домашнем кинорынке, картина смогла собрать в первые выходные показов лишь около $28 млн. Об этом 16 июня сообщил журнал Variety.

Издание отмечает, что от фильма не ждали того же успеха, которого удалось добиться первым двум картинам франшизы, однако аналитики предполагали, что «Люди в черном: Интернэшнл» возьмут хотя бы отметку в $30 млн. Эксперты отмечают, что сейчас создатели картины надеются на международный прокат: сумма сборов за пределами США составила уже более $102,2 млн.

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Напомним, бюджет картины «Люди в черном: Интернэшнл» составил $110 млн, таким образом, она стал самым дешевым фильмов серии. Главные роли в нём исполнили Тесса Томпсон и Крис Хемсворт.

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