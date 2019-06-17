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Александр Калягин назвал «глупостями» слухи о своей госпитализации

Культура

Актёр отметил, что он чувствует себя «нормально»

Москва, 17 июня 2019, 13:24 — REGNUM  Актер Александр Калягин опроверг слухи о том, что его госпитализация носила срочный характер. Об этом 17 июня сообщил портал «Москва 24».

Калягин назвал их «глупостями» и сообщил журналистам, что чувствует себя «нормально» в обычный рабочий день. Актер пояснил, что визит в больницу он совершил в рамках плановой проверки сердца, которую он периодически осуществляет. «Не нужно делать какие-то непонятные ложные заявления», — сказал Калягин.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Александр Калягин был срочно госпитализирован из-за проблем с сердцем. Актёр с 1992 года является руководителем московского театра Et Cetera.

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