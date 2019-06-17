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На молодёжном фестивале «Таврида-Арт» выступят Лазарев и Шнуров

Культура

Предстоящий фестиваль станет «самым большим кастингом в России»

Симферополь, 17 июня 2019, 10:46 — REGNUM  На фестивале «Таврида-Арт», зрительская программа которого запланирована на 23 — 25 августа 2019 года, выступят Сергей Шнуров и Сергей Лазарев. Об этом журналистам 17 июня сообщил руководитель проекта Сергей Першин.

Першин в интервью корреспондентам ТАСС отметил, что на фестиваль приедут «абсолютно разные российские исполнители первой величины» и их выступления станут лишь частью «Тавриды-Арт».

Зрители также смогут увидеть световое шоу и фейерверки, посетить литературный, театральный, джазовый фестивали, открытые показы фильмов, выставки современного искусства и посмотреть выступления комиков во время ночи Comedy.

Руководитель проекта «Таврида» добавил, что предстоящий фестиваль станет «самым большим кастингом в России».

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Напомним, форум «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года, фестиваль «Таврида-Арт» является частью проекта. К 2022 году планируется завершить создание стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида».

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