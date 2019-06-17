В США художники поздравляют Бэтмена с 80-летием

Бербанк, США, , 10:55 — REGNUM Художники из США расписывают стены в честь 80-летия супергероя Бэтмена. Граффити сделали в разных штатах страны по заказу студии Detective Comics (DC), сообщил портал Comic Book 16 июня.

В Сиэтле (штат Вашингтон) логотип летучей мыши, символ Бэтмена, появился благодаря художнику Джои Никсу. Он создал изображение высотой в три метра на музыкальной площадке The Crocodile. Студия комиксов DC на своем YouTube-канале опубликовала видео, где запечатлено, как автор работает над изображением. Зрители могут оценить необычное поздравление до конца июня.

Второе изображение появилась в Бентонвилле (штат Арканзас) на центральной улице. Ее создал мексиканский художник Октавио Лого. Еще два граффити появятся в Далласе (Техас) и в студии Warner Bros. в Бербанке (Калифорния). Публике предлагают найти изображения, сфотографироваться с ними и опубликовать кадр в социальных сетях с хештегом #LongLiveTheBat.

Первые комиксы о Бэтмене — супергерое в костюме летучей мыши, — появились в марте 1939 года. Спустя 80 лет DC открывает серию праздничных мероприятий, посвященных памятной дате: театральные постановки, выпуск тысячного номера комиксов, рекламные кампании с популярными брендами.

В июне студия DC анонсировала мини-сериал о дворецком Бэтмена. Шоу будет называться «Пенниуорт», первая серия выйдет 28 июля 2019 года.

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