Лучшими актерами «Кинотавра» жюри назвало Толстоганову и Кузнецова

Сочи, Краснодарский край, , 09:54 — REGNUM В Сочи прошла торжественная церемония награждения лауреатов престижного российского фестиваля «Кинотавр». Авторитетное жюри под председательством Константина Хабенского признало лучшими артистами — Викторию Тогстоганову и Александра Кузнецова.

Виктория Толстоганова сыграла роль матери, строго следящей за влюбленной дочерью в фильме Оксаны Карас «Выше неба». Картина выходит в прокат 27 июня.

Александр Кузнецов воплотил на экране образ инкассатора с поэтическими наклонностями в драме Александра Лунгина «Большая поэзия».