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Лучшими актерами «Кинотавра» жюри назвало Толстоганову и Кузнецова

Культура

В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»

Сочи, Краснодарский край, 17 июня 2019, 09:54 — REGNUM  В Сочи прошла торжественная церемония награждения лауреатов престижного российского фестиваля «Кинотавр». Авторитетное жюри под председательством Константина Хабенского признало лучшими артистами — Викторию Тогстоганову и Александра Кузнецова.

Виктория Толстоганова сыграла роль матери, строго следящей за влюбленной дочерью в фильме Оксаны Карас «Выше неба». Картина выходит в прокат 27 июня.

Александр Кузнецов воплотил на экране образ инкассатора с поэтическими наклонностями в драме Александра Лунгина «Большая поэзия».

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Культурная хроника
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