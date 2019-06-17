Кинокритики на «Кинотавре» выбрали фильмы «Верность» и «Керосин»

Сочи, Краснодарский край, , 09:36 — REGNUM На завершемся в Сочи престижном российском фестивале «Кинотавр» было присуждено несколько премий профессиональным сообществом кинокритиков. Так, авторы уважаемого отечественного издания «Искусства кино» лучшим признали фильм Нигины Сайфуллаевой «Верность» с Александром Палеем в главной роли. По словам главного редактора издания Антона Долина, это совместное решение специалистов из многих СМИ. Гильдия киноведов и кинокритиков определила как лучшую работу картину «Керосин» режиссера Юсупа Разыкова. Ему и был вручен на торжественном закрытии приз имени известного российского киноведа Даниила Дондурея. Также гильдия в конкурсе короткого метра наградила своим специальным призом «За урок истории» ленту Михаила Местецкого «Одна историческая ошибка».