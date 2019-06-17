В Москве открывается Международный конкурс имени П. И. Чайковского

Москва, , 09:05 — REGNUM 17 июня в Большом зале Московской консерватории откроется один из самых масштабных музыкальных форумов мира — ХVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского. Три тура конкурса будут проходить с 18 по 27 июня в Москве и Санкт-Петербурге по специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «сольное пение», «деревянные духовые» и «медные духовые». Трансляцию творческих соревнований, а также гала-концерта будет вести основной канал классической музыки medici. tv, но впервые будут организованы фан-зоны поклонников.

Всего для участия в конкурсе 2019 года подано 954 заявки из 58 стран мира.

Председателями жюри по отдельным специальностям стали музыканты с мировым именем — Денис Мацуев, Мартин Энгстрем, сэр Клайв Гиллинсон, Сара Биллингхерст-Соломон, Денис Буряков, Йен Боусфилд.