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Актерскую премию «Верю» получили Ирина Ермолова и Александр Баргман

Культура

Фестиваль «Фабрика Станиславского» подвел итоги

Москва, 17 июня 2019, 09:03 — REGNUM  В Московском губернском театре прошла церемония закрытия фестиваля «Фабрика Станиславского» и награждения победителей. Форум под руководством художественного руководителя Сергея Безрукова намерено выделяет лишь две актерских премии — за лучшие женскую и мужскую роли. Обладателями премии «Верю» стали Ирина Ермолова и Александр Баргман. Оба актера «отметились» в спектакле «Чайка» Свердловского театра драмы, который поставил Григорий Козлов.

В смотре приняли участие 8 спектаклей ведущих региональных театров из Перми, Минусинска, Саратова, Санкт-Петербурга.

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Культурная хроника
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