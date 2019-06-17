Актерскую премию «Верю» получили Ирина Ермолова и Александр Баргман

Москва, , 09:03 — REGNUM В Московском губернском театре прошла церемония закрытия фестиваля «Фабрика Станиславского» и награждения победителей. Форум под руководством художественного руководителя Сергея Безрукова намерено выделяет лишь две актерских премии — за лучшие женскую и мужскую роли. Обладателями премии «Верю» стали Ирина Ермолова и Александр Баргман. Оба актера «отметились» в спектакле «Чайка» Свердловского театра драмы, который поставил Григорий Козлов.

В смотре приняли участие 8 спектаклей ведущих региональных театров из Перми, Минусинска, Саратова, Санкт-Петербурга.