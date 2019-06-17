Исполнительницу роли Серсеи в «Игре престолов» разочаровал конец шоу

Лондон, , 08:29 — REGNUM Британская актриса Лина Хиди в интервью журналистам призналась, что изначально она была разочарована концом Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов». Об этом 16 июня сообщил портал BuzzFeed News.

Актриса призналась: она хотела, чтобы её персонаж получил «лучшую смерть». Однако впоследствии Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера, убедил её, что это был подходящей конец для одной из самых необычных пар сериала.

«Чем больше мы говорили об этом, тем больше это казалось идеальным концом для нее, — сказала Хиди, — они пришли в мир вместе, и теперь они уходят вместе».

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Напомним, в конце пятого эпизода финального сезона «Игры престолов» Серсея и Джейме Ланнистеры погибли под завалами Красного Замка, расположенного в Королевской Гавани. Впоследствии тела нашел их брат — Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж).

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