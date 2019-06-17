Фильм «Люди в черном: Интернэшнл» собрал в России уже 322 млн рублей

Москва, , 07:22 — REGNUM Кинокомикс «Люди в черном: Интернэшнл» возглавил российский кинопрокат по итогам прошедших выходных. Об этом 16 июня сообщил портал Kinobusiness.

Картина режиссёра Ф. Гэри Грея собрала в России 322,1 млн рублей, сдвинув на второе место мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2», который за третьи выходные поката смог собрать в нашей стране ещё 121,5 млн рублей (общая сумма сборов — 336,4 млн рублей).

Третье место занял фильм «Аладдин» (75,1 млн рублей; общая сумма сборов — 1183,3 млн рублей). В топ-5 также вошёл кинокомикс «Люди Икс: Темный Феникс» (65,2 млн рублей; 377,8 млн рублей) и лента «Ма» (32,7 млн рублей).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм «Люди в черном: Интернэшнл» стал самым дешевым фильмом франшизы. Его бюджет составил $110 млн. Производство оригинальной картины обошлось в $90 млн, однако если учитывать инфляцию за 22 года, то сегодня эта сумма составила бы $143 млн.

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