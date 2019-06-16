Стал известен победитель кинофестиваля «Кинотавр»

Сочи, Краснодарский край, , 23:58 — REGNUM Победителем 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр» стала лента режиссера Бориса Акопова «Бык», данное решение 16 июня огласило жюри конкурса во время торжественной церемонии его закрытия.

В фильме рассказывается история парня из 90-х Антона Быкова по прозвищу, вынесенному в заглавие ленты. Герой приспосабливается к тяжелым реалиям того времени, зарабатывает на жизнь любыми возможными способами.

Среди других фильмов, удостоенных внимания жюри во главе с актером Константином Хабенским, стал фильм «Давай разведемся», отмеченный в категории «лучший дебют».

Лента «Мысленный волк», созданная режиссером Валерией Гай Германикой, получила приз за музыкальное решение.

Напомним, кинофестиваль «Кинотавр», завершившийся в городе Сочи, проходит ежегодно, начиная с 1990 года. Организаторами фестиваля были Народный артист СССР Олег Янковский и кинокритик Марк Рудинштейн. С 2005 года новым главой мероприятия стал продюсер Александр Роднянский.

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