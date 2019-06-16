Воскресенье, 16 Июня 2019 года
23:58:45 МСК

Стал известен победитель кинофестиваля «Кинотавр»

Культура

Жюри признало лучшей картиной ту, что рассказывает историю о «лихих 90-х»

Сочи, Краснодарский край, 16 июня 2019, 23:58 — REGNUM  Победителем 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр» стала лента режиссера Бориса Акопова «Бык», данное решение 16 июня огласило жюри конкурса во время торжественной церемонии его закрытия.

В фильме рассказывается история парня из 90-х Антона Быкова по прозвищу, вынесенному в заглавие ленты. Герой приспосабливается к тяжелым реалиям того времени, зарабатывает на жизнь любыми возможными способами.

Среди других фильмов, удостоенных внимания жюри во главе с актером Константином Хабенским, стал фильм «Давай разведемся», отмеченный в категории «лучший дебют».

Лента «Мысленный волк», созданная режиссером Валерией Гай Германикой, получила приз за музыкальное решение.

Напомним, кинофестиваль «Кинотавр», завершившийся в городе Сочи, проходит ежегодно, начиная с 1990 года. Организаторами фестиваля были Народный артист СССР Олег Янковский и кинокритик Марк Рудинштейн. С 2005 года новым главой мероприятия стал продюсер Александр Роднянский.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Давай разведемся» победил в зрительском голосовании на «Кинотавре»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинофестивали
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить