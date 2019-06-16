Разговоры с дьяволом Лешека Колаковского

Андрей Мартынов, , 21:15 — REGNUM

Лешек Колаковский (1927−2009) в основном ассоциируется с исследованиями по истории мысли и философии идей (Бергсон, Гуссерль, Паскаль). Запомнился он и критикой марксизма («Основные направления марксизма» в трех томах), названного им «величайшей фантазией нашего столетия».

Вместе с тем, его разнообразное наследие содержит и художественные произведения. В них он близок Клайву Стейплзу Люьису и Джону Рональду Толкину, также стремившихся проиллюстрировать близкие им мысли через жанр fiction. Одновременно, в своей прозе Колаковский схож с таким признанным мастером социальной афористики, как Станислав Ежи Лец:

«Жесткость системы частично зависит от того, в какой степени живущие в ее рамках люди уверены в ее жесткости».

«Разговоры с дьяволом» (1965 г.) как раз сочетают все три стороны творчества мыслителя: философию (в данном случае религиозную), беллетристику и bon mot.

Книга состоит из восьми бесед, точнее монологов, которые произносят герои перед «старым джентльменом», как называли в древности князя мира сего. В их число входят, как литературные и мифологические персонажи (Орфей), так и исторические (Лютер, Шопенгауэр). Один из монологов произносит и сам дьявол на «метафизической пресс-конференции демона в Варшаве 20 декабря 1963 года».

В результате привычные для читателя сюжеты предстают на страницах Колаковского по-новому, зачастую парадоксально.

Вот, например, признание Орфея, «певца и шута, царского сына, родом из Фракии»:

«истинная проблема Орфея. Это не крик, направленный в бездну, и ожидание эха (…). У Орфея проблема с честью, а не с чувством». Ведь на самом деле в его драме с Эвридикой был виноват не Орфей. Напомню, согласно мифу, он не должен был смотреть на свою возлюбленную, пока не выйдет из царства мертвых — это было условием для ее возвращения в мир живых. Виновата была Эвридика: «она ушла со змеем, — это ее личное дело, значит, сама в ад захотела».

А Артур Шопенгауэр, «мещанин родом из Данцига», верит не в самосознающую себя волю, а в толпу, что «проходит мимо, доказывая тем, что существует. В чем доказательство? Да в том — что ходит». Интересное признание для известного мизантропа, который до того не любил людей, что даже свою собаку назвал Человеком.

То же происходит с возлюбленной Пьера Абеляра Элоизой и другими. Ирония Колаковского позволяет не только посмеяться и, тем самым, освободится от традиции мифа в отношении культуры и истории, но и по-новому взглянуть на известные сюжеты. А потому, по совету заглавного героя известного фильма, «улыбайтесь, господа, улыбайтесь».

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»