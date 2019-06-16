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В Сингапуре открылся фестиваль российского кино

Культура

Все билеты на предстоящие показы забронированы

Сингапур, 16 июня 2019, 20:00 — REGNUM  В Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино. Об этом 16 июня сообщает ТАСС.

Мероприятие, организованное Общенациональной программой «В кругу семьи», открылось показом кинокомедии «Жили-были», созданной режиссером Эдуардом Парри.

«Скорее всего, в Сингапуре, а также в других государствах Юго-Восточной Азии не очень хорошо понимают, как обстоит ситуация с культурой в России», — отметил глава программы Александр Ковтунец.

Организаторы фестиваля также отметили, что их опасения по поводу низкого интереса к российским фильмам не оправдались — все билеты на предстоящие показы забронированы.

Программа фестиваля «В кругу семьи» включает себя демонстрацию пяти российских картин, созданных в период с 2017 по 2019 годы. Помимо комедии «Жили-были» граждане Сингапура смогут посмотреть следующие ленты: «Холодное танго», «Я худею», «Солдатик» и «Последний богатырь».

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