В Сингапуре открылся фестиваль российского кино

Сингапур, 16 июня 2019, 20:00 — REGNUM В Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино. Об этом 16 июня сообщает ТАСС.
Мероприятие, организованное Общенациональной программой «В кругу семьи», открылось показом кинокомедии «Жили-были», созданной режиссером Эдуардом Парри.
«Скорее всего, в Сингапуре, а также в других государствах Юго-Восточной Азии не очень хорошо понимают, как обстоит ситуация с культурой в России», — отметил глава программы Александр Ковтунец.
Организаторы фестиваля также отметили, что их опасения по поводу низкого интереса к российским фильмам не оправдались — все билеты на предстоящие показы забронированы.
Программа фестиваля «В кругу семьи» включает себя демонстрацию пяти российских картин, созданных в период с 2017 по 2019 годы. Помимо комедии «Жили-были» граждане Сингапура смогут посмотреть следующие ленты: «Холодное танго», «Я худею», «Солдатик» и «Последний богатырь».
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