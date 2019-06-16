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Музыканту Сергею Курехину сегодня исполнилось бы 65 лет

Культура

Музыкант скончался 9 июля 1996 года

Санкт-Петербург, 16 июня 2019, 18:52 — REGNUM  Известный российский и советский музыкант, композитор, киносценарист и актер Сергей Курехин отметил бы свое 65-летие. Об этом 16 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артист был автором музыки к нескольким десятков кинофильмов, среди которых «Трагедия в стиле рок», «Три сестры», «Пленники удачи». Курехин принимал участие в записи нескольких альбомов легендарной группы «Аквариум», играл в ансамбле Анатолия Вапирова.

Широкую известность получило выступление музыканта в передаче «Пятое колесо», в которой он доказывал зрителям, что основатель Советского государства Владимир Ленин, является грибом.

9 июля 1996 года Сергей Курехин скончался от редкого заболевания — саркома сердца, врачи не смогли его спасти. Артист был похоронен на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.

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