Режиссер «Людей Икс: Темный Феникс» признал провал картины в прокате

Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» Саймон Кинберг заявил, что его картина провалилась в прокате, об этом 16 июня сообщает Coomic Book.

«Сейчас уже ясно, что фильм не вызвал интерес у зрителя, а те кто его посмотрели не были от него в восторге. В этом моя вина», — подчеркнул режиссер картины.

Кинберг также добавил, что перенести последствия неудачи ему помог другой режиссер Ридли Скотта, посоветовавший просто наслаждаться процессом съемок. Совет коллеги заставил многое переосмыслить автора «Темного Феникса».

Напомним, за первую неделю проката указанная картина смогла собрать в Северной Америке лишь $33 млн, что ниже самых пессимистических прогнозов. Убытки от картины могут превысить $100 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: «Люди Икс: Тёмный Феникс» — финал франшизы или провал?