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В Зал славы авторов песен США впервые вошла женщина-рэпер

Культура

Рэп набирает популярность

В Зал славы авторов песен США впервые вошла женщина-рэпер
Romana Pierzga
Мисси Эллиотт

Вашингтон, 16 июня 2019, 18:17 — REGNUM  В Зал славы авторов песен США впервые включена женщина, исполняющая рэп Мисси Эллиотт. Об этом 16 июня сообщает телеканал ABC.

Рэп музыка набирает популярность, как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, в том числе и в России. Эллиотт не первая исполнительница, работающая в данном жанре, удостоившаяся подобной чести.

Ранее в Зал славы авторов песен были включены двое других музыкантов, исполняющих рэп-музыку — Jay-Z и Джермейн Дюпри. Однако женщина-рэпер появилась здесь впервые.

Напомним, Мисси Элиот является пятикратной обладательницей премии «Эмми», а также единственной рэп-исполнительницей, чьи шесть альбомов получили статус платиновых.

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