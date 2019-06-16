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Режиссер Юрий Быков: «Я устал от политики»

Культура

Режиссер представил свой новый фильм «Сторож»

Сочи, Краснодарский край, 16 июня 2019, 17:02 — REGNUM  Известный кинорежиссер Юрий Быков заявил о своем желании временно прекратить снимать картины на острые политические и социальные темы, об этом 16 июня он рассказал на пресс-конференции в Сочи.

Автор сериала «Спящие», подвергшегося критике со стороны либеральной общественности, ранее уже обещал сосредоточиться на других проектах, в этот раз он повторил свое желание.

«Я устал от политики, она меня окончательно измучила», — отметил Быков, добавив, что ему необходимо поработать над другими темами.

Режиссер представил свой новый фильм «Сторож», который должен появится в широком прокате осенью 2019 года. По словам Быкова, его новый фильм лишен политической тематики.

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