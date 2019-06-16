Константинопольский снимет сериал по мотивам «Мертвых душ» Гоголя

Москва, 16 июня 2019, 16:35 — REGNUM Известный кинорежиссер Григорий Константинопольский анонсировал съемки нового телесериала по мотивам романа великого русского писателя Николая Гоголя «Мертвые души». Об этом 16 июня он рассказал на пресс-конференции фестиваля «Кинотавр».
Режиссер отметил, что действие четырехсерийного фильма будет перенесено в современность. Зритель сможет понаблюдать за современным Чичиковым, тем самым оценить актуальность бессмертного гоголевского произведения.
Напомним, кинофестиваль «Кинотавр» проходит ежегодно в городе Сочи, начиная с 1991 года. С 2005 года его бессменным продюсером является Александр Роднянский.
Читайте ранее в этом сюжете: Памятник Станиславу Говорухину может появиться у входа во ВГИК