Константинопольский снимет сериал по мотивам «Мертвых душ» Гоголя

Москва, , 16:35 — REGNUM Известный кинорежиссер Григорий Константинопольский анонсировал съемки нового телесериала по мотивам романа великого русского писателя Николая Гоголя «Мертвые души». Об этом 16 июня он рассказал на пресс-конференции фестиваля «Кинотавр».

Режиссер отметил, что действие четырехсерийного фильма будет перенесено в современность. Зритель сможет понаблюдать за современным Чичиковым, тем самым оценить актуальность бессмертного гоголевского произведения.

Напомним, кинофестиваль «Кинотавр» проходит ежегодно в городе Сочи, начиная с 1991 года. С 2005 года его бессменным продюсером является Александр Роднянский.

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