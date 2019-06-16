Воскресенье, 16 Июня 2019 года
16:35:26 МСК

Константинопольский снимет сериал по мотивам «Мертвых душ» Гоголя

Культура

Действие картины будет перенесено в наши дни

Москва, 16 июня 2019, 16:35 — REGNUM  Известный кинорежиссер Григорий Константинопольский анонсировал съемки нового телесериала по мотивам романа великого русского писателя Николая Гоголя «Мертвые души». Об этом 16 июня он рассказал на пресс-конференции фестиваля «Кинотавр».

Режиссер отметил, что действие четырехсерийного фильма будет перенесено в современность. Зритель сможет понаблюдать за современным Чичиковым, тем самым оценить актуальность бессмертного гоголевского произведения.

Напомним, кинофестиваль «Кинотавр» проходит ежегодно в городе Сочи, начиная с 1991 года. С 2005 года его бессменным продюсером является Александр Роднянский.

Читайте ранее в этом сюжете: Памятник Станиславу Говорухину может появиться у входа во ВГИК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наше кино
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить