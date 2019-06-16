Актер Том Хэнкс «ограбил» магазин — СМИ

Лос-Анджелес, США, , 16:40 — REGNUM Известный киноактер Том Хэнкс согласился на авантюрное предложение шоумена Джимми Киммела «ограбить магазин». Об этом 14 июня зрители узнали из шоу «Jimmy Kimmel Live!» на телеканале ABC.

Лауреат двух премий «Оскар», по предложению автора шоу, направился в один из магазинов на Голливудском бульваре с целью похищения картонной фигуры со своим изображением.

Зайдя в магазин актер выбрал полюбившиеся ему предметы и заявил кассиру, что уносит их. О задержании артиста сотрудниками правоохранительных служб не сообщается, так как, по всей вероятности, об авантюре были извещены все ее участники.

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