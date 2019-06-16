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Скончался бывший барабанщик рок-группы «Машина времени»

Культура

Причина смерти пока неизвестна

Москва, 16 июня 2019, 15:49 — REGNUM  В возрасте 54 лет скончался барабанщик популярной рок-группы «Машина времени» Сергей Остроумов, об этом 16 июня на своей странице в социальной сети Facebook сообщил музыкант Андрей Макаревич.

«Умер Сережа Остроумов», — написал Макаревич, воздержавшись от предоставления других подробностей.

Напомним, Сергей Остроумов был участником группы «Машина времени», так же принимал участие в проекте Макаревича «Оркестр креольского танго». Музыкант закончил эстрадно-джазовое отделение Уфимского училища искусств.

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