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В Русском музее в Петербурге проходит выставка «Ангелы ХХ века»

Культура

Видение небесного духа в произведениях лучших русских живописцев и скульпторов ХХ века

В Русском музее в Петербурге проходит выставка «Ангелы ХХ века»
Кузьма Петров-Водкин. Ангелы с образом Спаса Нерукотворного. 1914 г

Санкт-Петербург, 16 июня 2019, 10:31 — REGNUM  До 18 августа в корпусе Бенуа Русского музея будет проходить выставка «Ангелы ХХ века». По замыслу организаторов, представленные более 100 картин, скульптур, графических листов, декоративных предметов позволят проследить вдумчивым посетителям, как изменялся образ ангела в творчестве художников ХХ века. Выбранный период времени не случаен — именно в это революционное, военное, реформаторское время понимание ангела как явления претерпевало наиболее существенные метаморфозы. Заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова даже на открытии заметила, что в образе ангела даже «есть элемент удивления и желание выяснить, какова роль ангела в это время».

Как отмечается в релизе музея, «Ангел — собирательное слово, означающее невидимую сущность, бесплотное существо, вестник или дух, который в разных религиозно окрашенных традициях мог называться разными именами и представать в разном обличье».

В экспозиции представлено видение ангелов таких мастеров как Козьма Петров-Водкин, Наталья Гончарова, Дмитрий Шаховский, Виктор Попов и многих других. Произведения искусства собраны из фондов Русского музея, АО «Императорский фарфоровый завод», авторских коллекций.

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Культурная хроника
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