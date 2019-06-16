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В Москве пройдет фестиваль «Разноцветный джаз»

Культура

Выступления коллективов состоятся в историко-культурном центре «Особняк Носова»

В Москве пройдет фестиваль «Разноцветный джаз»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Саксофонист

Москва, 16 июня 2019, 09:21 — REGNUM  16 июня в столице пройдет десятый фестиваль в историко-культурном центре «Особняк Носова» пройдет фестиваль «Разноцветный джаз». В форуме примут участие более 20 российских и зарубежных коллективов. Среди них как начинающие исполнители, так и признанные мастера джаза — акапельный хор Jazz Friends, лауреат фестиваля «Московская весна a cappella» 2017 года Honey Jazz Choir, бразильский дуэт Ensalarado, творческая лаборатория Masala Quartet, оркестр «Коралловые рифы», ансамбль Iskra Band. Концерты будут проходить на двух сценах: большая сцена отдана профессионалам жанра, а на малой в режиме нон-стоп будет «играться» знаменитый джазовый джем-сейшен.

Вход свободный.

Особняк купца Василия Носова — памятник деревянного модерна в Москве. Сегодня это филиалРоссийской государственной библиотеки для молодежи.

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Культурная хроника
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