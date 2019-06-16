Фестиваль «Кинотавр» готовится объявить имена победителей

Сочи, Краснодарский край, , 09:00 — REGNUM Завершен просмотр конкурсных работ престижного российского фестиваля «Кинотавр». Авторитетное жюри под председательством Константина Хабенского оценило по достоинству 15 работ этого года и вечером 16 июня в торжественной обстановке будут объявлены лауреаты в различных номинациях. На закрытии будет показан фильм патриарха отечественного кинематографа Андрея Смирнова «Француз».

Критики не могут выделить однозначного лидера конкурса, отмечая при этом, что многие картины посвящены проблемам семьи и ее выживаемости в разных условиях — это своего рода тренд современной кинематографии. И все же к условным фаворитам можно отнести «Керосин» Юсупа Разыкова, «Бык» Бориса Акопова, «Выше неба» Оксаны Карас, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики, «Сторож» Юрия Быкова.

Многие ленты-победители фестиваля прошлых лет становились культовыми картинами российского экрана — это и «Брат»Алексея Балабанова, и «Водитель для Веры» Павла Чухрая, и «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, и «Простые вещи» Алексея Попогребского, и «Географ глобус пропил» Александра Велединского и другие работы.