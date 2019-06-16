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Американский певец и композитор Ленни Кравиц выступил в Сочи на «Кинотавре»

Культура

Концерт прошел в зале «Фестивальный»

Американский певец и композитор Ленни Кравиц выступил в Сочи на «Кинотавре»
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Ленни Кравиц

Сочи, Краснодарский край, 16 июня 2019, 08:05 — REGNUM  В концертном зале «Фестивальный» в Сочи 16 июня выступил легендарный американский певец, гуру современной музыки Ленни Кравиц. Такой роскошный подарок решило сделать в последний день работы кинофестиваля «Кинотавр» руководство форума. 16 июня. Для посещения необходимо было быть или гостем престижного смотра, как Роман Абрамович, или жителем города, тогда можно было получить бесплатный билет предъявив паспорт. Знаменитый мультинструменталист и вокалист полтора часа радовал поклонников, исполнив многие свои хиты, начиная с незабываемого Fly Away. Во время выступления Кравиц заверил собравшихся, что рад вернуться в Россию.

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Культурная хроника
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