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В Италии скончался создатель фильма «Укрощение строптивой»

Культура

Режиссеру было 96 лет

Рим, 16 июня 2019, 08:16 — REGNUM  В Риме скончался известный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли, об этом 15 июня сообщает издание Lastampa.it.

Многократному номинанту на премию «Оскар», продюсеру, сценаристу и театральному деятелю было 96 лет. О печальном событии сообщил мэр города Флоренция Дарио Нарделла.

«Я не хотел, чтобы этот день когда-нибудь наступил. Один из величайших деятелей мировой культуры скончался сегодня утром», — отметил Нарделла.

Напомним, Франко Дзеффирелли был пятикратным лауреатом премии Давида ди Донателло, дважды удостаивался премии «Эмми», получал премию BAFTA. Зрители всего мира знакомы с режиссером по фильму «Укрощение строптивой».

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