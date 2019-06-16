В Италии скончался создатель фильма «Укрощение строптивой»

Рим, , 08:16 — REGNUM В Риме скончался известный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли, об этом 15 июня сообщает издание Lastampa.it.

Многократному номинанту на премию «Оскар», продюсеру, сценаристу и театральному деятелю было 96 лет. О печальном событии сообщил мэр города Флоренция Дарио Нарделла.

«Я не хотел, чтобы этот день когда-нибудь наступил. Один из величайших деятелей мировой культуры скончался сегодня утром», — отметил Нарделла.

Напомним, Франко Дзеффирелли был пятикратным лауреатом премии Давида ди Донателло, дважды удостаивался премии «Эмми», получал премию BAFTA. Зрители всего мира знакомы с режиссером по фильму «Укрощение строптивой».

Читайте ранее в этом сюжете: В США ушел из жизни певец и композитор Доктор Джон