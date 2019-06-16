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Музей сирийской медицины вновь открылся в Дамаске после восьми лет перерыва

Культура

Музей был закрыт из-за начала боевых действий

Дамаск, 16 июня 2019, 08:16 — REGNUM  Музей сирийской медицины и науки вновь открылся в Дамаске после восьми лет вынужденного перерыва из-за войны в стране. Об этом 16 июня сообщил журналистам руководитель музея Урут Ибрагим.

Здание музея тоже имеет свою историю: это здание бывшей больницы, которая была построена в XII веке. С началом боевых действий в Сирии работники музея часть экспонатов эвакуировали, часть укрыли в тайниках. Ценные экспонаты, среди которых есть труды таких корифеев медицины, как Авиценна и инструменты, которыми в древности пользовались медики, занимают сейчас положенное им место в экспозиции музея.

Урут Ибрагим пояснил, что посещение музея особенно важно для подрастающего поколения, детей, которые мало что видели в своей жизни, кроме войны. По словам руководителя музея, многие после экскурсии по музею говорят о своём желании стать врачом, чтобы спасать людей.

«Сюда приходят, чтобы научиться ценить жизнь», — сказал Урут Ибрагим.

Одна из самых первых посетительниц музея, москвичка Аиша, приехавшая в Сирию повидаться с друзьями, отметила, что нельзя понять страну, не общаясь с живущими в ней людьми, не посещая музеи, не окунаясь в её историю.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии для посетителей Национального музея Дамаска. Музей был закрыт с 2011 года, его открытие министр культуры Сирии Мухаммед аль-Ахмед расценил как признак возрождения культурной жизни в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Национальный музей Дамаска открылся для посетителей впервые с 2011 года

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Война в Сирии
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