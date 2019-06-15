Фильм Лунгина «Братство» будет представлен на фестивале в Шанхае

Москва, , 19:20 — REGNUM Картина Павла Лунгина «Братство» будет представлена на 22-м Шанхайском кинофестивале. Об этом 15 июня сообщает ТАСС.

Лента была приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, однако ее прокат был перенесен. Фильм вызвал резкую негативную реакцию со стороны общественности.

В частности, председатель организации «Боевое братство», Герой Советского Союза генерал-полковник Борис Громов, назвал фильм «классической черной русофобией».

Известный кинорежиссер Никита Михалков, охарактеризовал фильм как набор клише о войне в Афганистане. Фильм был снят с участия в программе Московского Международного кинофестиваля.

Напомним, Павел Лунгин известен своими фильмами на исторические темы, вызывающие острую общественную реакцию. В частности, фильм «Царь», посвященный судьбе русского царя Ивана IV Грозного, подвергся критике за представления монарха в неприглядном образе.

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