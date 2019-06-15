Суббота, 15 Июня 2019 года
19:46:46 МСК

Фильм Лунгина «Братство» будет представлен на фестивале в Шанхае

Культура

Фильм вызвал критику со стороны общественности

Москва, 15 июня 2019, 19:20 — REGNUM  Картина Павла Лунгина «Братство» будет представлена на 22-м Шанхайском кинофестивале. Об этом 15 июня сообщает ТАСС.

Лента была приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, однако ее прокат был перенесен. Фильм вызвал резкую негативную реакцию со стороны общественности.

В частности, председатель организации «Боевое братство», Герой Советского Союза генерал-полковник Борис Громов, назвал фильм «классической черной русофобией».

Известный кинорежиссер Никита Михалков, охарактеризовал фильм как набор клише о войне в Афганистане. Фильм был снят с участия в программе Московского Международного кинофестиваля.

Напомним, Павел Лунгин известен своими фильмами на исторические темы, вызывающие острую общественную реакцию. В частности, фильм «Царь», посвященный судьбе русского царя Ивана IV Грозного, подвергся критике за представления монарха в неприглядном образе.

Читайте ранее в этом сюжете: Альмодавр получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинофестивали
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить