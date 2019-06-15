В Эрмитаже открылась выставка «Макс Эрнст. Парижские годы»

Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM 15 июня в Двенадцатиколонном зале Эрмитажа открывается выставка «Макс Эрнст. Парижские годы». На ней будет представлены работы выдающегося немецкого сюрреалиста Макса Эрнста французского периода в 1920-х годах. Так как картин известнейшего художника в государственных хранилищах нет, их предоставили музею частные коллекционеры. На выставке показаны его графические, живописные и коллажные работы, в основном, представляющие исследования дадаизма, как художественного течения, и перехода в первым опытам в сюрреализме. На открытии генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что это «есть очень маленькие картины потрясающей силы».

В Главном штабе Эрмитажа одновременно открылась книжная выставка, посвященная творчеству Макса Эрнста, из собрания известного российского коллекционера Марка Башмакова. Она состоит из 30 изданий, включающих коллажные иллюстрации к стихотворениям Поля Элюара, «романы в коллажах», листы из серии «Естественная история», гравюры и литографии.