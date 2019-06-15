Суббота, 15 Июня 2019 года
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В Эрмитаже открылась выставка «Макс Эрнст. Парижские годы»

Культура

По сути, это две выставки – картин немецкого сюрреалиста и его книжной графики

Санкт-Петербург, 15 июня 2019, 15:39 — REGNUM  15 июня в Двенадцатиколонном зале Эрмитажа открывается выставка «Макс Эрнст. Парижские годы». На ней будет представлены работы выдающегося немецкого сюрреалиста Макса Эрнста французского периода в 1920-х годах. Так как картин известнейшего художника в государственных хранилищах нет, их предоставили музею частные коллекционеры. На выставке показаны его графические, живописные и коллажные работы, в основном, представляющие исследования дадаизма, как художественного течения, и перехода в первым опытам в сюрреализме. На открытии генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что это «есть очень маленькие картины потрясающей силы».

В Главном штабе Эрмитажа одновременно открылась книжная выставка, посвященная творчеству Макса Эрнста, из собрания известного российского коллекционера Марка Башмакова. Она состоит из 30 изданий, включающих коллажные иллюстрации к стихотворениям Поля Элюара, «романы в коллажах», листы из серии «Естественная история», гравюры и литографии.

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Культурная хроника
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