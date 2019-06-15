Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет

Рим, , 15:37 — REGNUM Всемирно известный, выдающийся итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли умер в своем доме в Риме в возрасте 96 лет. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба фонда, который носит имя маэстро.

Сердце Франко Дзеффирелли спокойно остановилось. Смерть последовала после продолжительной болезни. Известно, что похоронят Дзеффирелли на кладбище Porte Sante во Флоренции. Церемония прощания состоится 17 июня в мэрии Рима на Капитолийском холме, а оттуда тело режиссера перевезут в родную Флоренцию.

Настоящее имя Франко Дзеффирелли — Джанфранко Корси. Он родился во Флоренции в 1923 году. Сперва он учился на архитектора, однако завершить учебу помешала Вторая мировая война. В годы войны Дзеффирелли был партизаном итальянского Движения сопротивления, а затем, когда союзники высадились в Сицилии и смогли переправиться на Апеннинский полуостров — переводчиком шотландской гвардии.

Уже после войны Дзеффирелли увлекся театром и кино. Он играл в университетском театре, был театральным художником, художником по декорациям и костюмам. Работал для фильмов и спектаклей Лукино Висконти.

В 1953 году Дзеффирелли уже в качестве режиссера поставил «Золушку» Россини на сцене La Scala. Постановка имела огромный успех. В дальнейшем он ставил оперы в La Scala, Covent Garden, Metropolitan Opera, Венской и Римской опере.

В кинематографе Дзеффирелли дебютировал в 1957 году. Первым его фильмом была короткометражка «Кемпинг». Популярность как кинорежиссеру ему принесли экранизации Шексписра: «Укрощение строптивой» (1967) и «Ромео и Джульетта» (1968). За «Ромео и Джульетту» его номинировали на «Оскар» как лучшего режиссера.