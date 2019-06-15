В Музеях Московского Кремля проходит выставка «Хранители времени»

Москва, , 14:57 — REGNUM В Выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца открылась выставка «Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля». Экспозиция посвящена работе кремлевских реставраторов за последние несколько лет. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры.

На выставке представлены государственные регалии, личные вещи монархов, парадное оружие, древние иконы, великолепные изделия работы русских и западноевропейских ювелиров. Среди «восстановленных» шедевров — алмазные венцы царей Ивана и Петра, икона «София Премудрость Божия» первой половины XV столетия, драгоценная утварь храмовых ризниц, ренессансный итальянский шлем, французская шпалера и другие памятники культуры и искусства.

Многие предметы впервые показаны широкой аудитории.

Реставрационные мастерские существуют в Музеях Московского Кремля с 1963 года. За прошедшие годы реставраторы вернули в музейный оборот сокровища царской и великокняжеской собраний, уникальные иконы, текстиль, оружие, ювелирные изделия, книги и исторические документы.

Мультимедийная программа позволит зрителю получить представление о процессе работы музейных реставраторов разных специальностей.

Выставка работает до 13 октября.