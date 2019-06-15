В Гатчине Ленинградской области пройдут «Джазовые выходные»

Гатчина, Ленинградская область, , 14:34 — REGNUM 15 и 16 июня музей-заповедник «Гатчина» приглашает на «Джазовые выходные». За два дня гости фестиваля услышат восемь джазовых концертов на открытых площадках Дворцового парка — на сценах у Березового домика, у Турецкой палатки, у Адмиралтейства, в Амфитеатре.

Откроет джазовый фестиваль один из старейших отечественных коллективов — «Ленинградский диксиленд»: он познакомит посетителей т с различными стилями и направлениями джазовой музыки. В этот же день, 15 июня, выступят ансамбль «Ars Nova Jazz» под управлением пианиста и композитора Петра Корнева, оркестр «Caribbean Jazz Report» под руководством Александра Василевского и биг-бэнд «Jazz Philharmonic Orchestra» саксофониста Кирилла Бубякина.

На второй день, 16 июня, поклонники это жанра музыки услышат «Jazz Philharmonic Orchestra», вокалистов Дениса Кузьмина и Полины Ильиной, тромбониста Макара Макарова и клавишника Михаила Марышева, «What's New Quintet», певца из США Дэвида Поста в сопровождении квартета «Friends». А завершит праздник любимец петербургской публики, музыкант-мультиинструменталист, основатель и художественный руководитель Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин.