Впервые Международная театральная олимпиада пройдет в России и Японии

Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Театральная олимпиада в год своего 25-летия впервые в истории пройдет одновременно в двух странах — России и Японии. Открытие фестиваля в Японии состоится 20 августа в городе Тога. Прославленный Александринский театр представит в Стране Восходящего Солнца два спектакля — «Сегодня. 2016 — …» и «Двенадцать». В рамках программы также выступит ансамбль «Алаш» из Тувы.

С ответным визитом в Петербург в ноябре приедет театральная компания Тадаши Судзуки. Она покажет спектакли «Сирано де Бержерак» и «Гятэей-гятэй». Правда, японский мэтр уже провел во Владивостоке мастер-класс и перформанс «Культура — есть тело».

Напомним, что в стартующей сегодня, 15 июня, Международной театральной олимпиаде принимают участие коллективы из 21 страны.