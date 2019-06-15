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Впервые Международная театральная олимпиада пройдет в России и Японии

Культура

Открыл двустороннее театральное сотрудничество японский мэтр Тадаши Судзуки мастер-классом во Владивостоке

Санкт-Петербург, 15 июня 2019, 14:13 — REGNUM  Театральная олимпиада в год своего 25-летия впервые в истории пройдет одновременно в двух странах — России и Японии. Открытие фестиваля в Японии состоится 20 августа в городе Тога. Прославленный Александринский театр представит в Стране Восходящего Солнца два спектакля — «Сегодня. 2016 — …» и «Двенадцать». В рамках программы также выступит ансамбль «Алаш» из Тувы.

С ответным визитом в Петербург в ноябре приедет театральная компания Тадаши Судзуки. Она покажет спектакли «Сирано де Бержерак» и «Гятэей-гятэй». Правда, японский мэтр уже провел во Владивостоке мастер-класс и перформанс «Культура — есть тело».

Напомним, что в стартующей сегодня, 15 июня, Международной театральной олимпиаде принимают участие коллективы из 21 страны.

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Культурная хроника
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