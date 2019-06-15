Картина Виктора Цоя «Рождение звезды» выставлена на аукцион

Москва, , 14:10 — REGNUM Картину известного певца, основателя группы «Кино» Виктора Цоя продадут с аукциона, стартовая цена лота составит 900 тыс. рублей, об этом 15 июня сообщается на сайте аукционного дома «12-й стул».

«Виктор Цой учился в художественной школе, после нее поступил в художественное училище имени Серова на оформительское отделение. Однако, проучился там всего лишь два семестра, и был отчислен, по одной из версий — его и друзей выгнали за вызывающий внешний вид», — отмечается в описании к картине «Рождение звезды».

Напомним, Виктор Цой получил известность как культовый рок-певец, несмотря на раннюю гибель, музыкант и по сей день остается легендой отечественной рок-музыки, а количество его поклонников с каждым годом лишь увеличивается.

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