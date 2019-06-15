Ростовская область рискует остаться без кинофестиваля «Bridge of Arts»

Ростов-на-Дону, , 12:56 — REGNUM Ростов-на-Дону может остаться без красной ковровой дорожки и звёзд Голливуда. Международный фестиваль мотивационного кино Bridge of Arts, который должен был стать визитной карточкой Ростовской области, может поменять регион. Причина кроется в финансовых вопросах и трудностях переговоров с донскими чиновниками.

Продюсер Фёдор Крат и президент кинофорума, актёр и продюсер Олег Тактаров заявили, что вопрос переезда фестиваля решён почти на 100%, но официально объявлять об этом пока ещё рано. В каком российском регионе будет теперь проводиться фестиваль, будет известно через две-три недели. Сам кинофорум планируется провести в октябре 2019 года.

«Мне и Олегу Тактарову очень нравится Ростов-на-Дону (как локация для Bridge of Arts, — ред.), мы, со своей стороны, делаем всё, чтобы его сохранить. У нас все ещё теплится надежда, что в связи со сменой некоторых чиновников нам позвонят из региона, предложат встретиться и договориться. Но пока власти региона не идут на диалог с нами. Мы вынуждены искать другую площадку», — цитирует «Эксперт Юг» Крата.

По имеющимся данным, около 30 млн рублей донские чиновники пообещали выплатить организаторам фестиваля из так называемых «внебюджетных источников». Но средства до сих пор не перечислены.

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ИА REGNUM напоминает, что впервые красную ковровую дорожку в Ростове-на-Дону расстелили в августе 2015 года. По ней прошли знаменитые актёры, кинорежиссёры и голливудские звёзды. Тогда на Дон итальянский продюсер Уго Туччи, почётными гостями Bridge of Arts стали американские актеры Марк Дакаскос, Томми Листер, Матиас Хьюз.

Программы фестиваля всегда насыщена. Помимо кинопоказов организаторы проводят деловой форум, спортивный фестиваль.

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