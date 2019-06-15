«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»: как это было?

Ставрополь, , 15:18 — REGNUM Около 2,5 тысяч человек из 23 стран мира собрались 4 — 9 июня в Ставрополе для участия в III Международном фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». В качестве специальных гостей на мероприятия также пригласили делегации из Грузии, Австрии и Вьетнама. О том, как это было, смотрите в фоторепортаже корреспондента ИА REGNUM.

В рамках фестиваля работало несколько площадок стран БРИКС и ШОС: IV Форум молодых лидеров, II Форум молодых журналистов, образовательный форум, также международные конкурсы (музыкальный — «Универвидение» и конкурс красоты и таланта «Королева Студенчества — 2019»). Помимо этого, одной из площадок фестиваля стал международный творческий проект «Арт-холл».

Каждый вечер фестиваля радовал гостей развлекательной программой, в рамках которой выступали известные артисты. Кульминацией мероприятия стало выступления всемирно известного американского R&B‑ и хип-хоп-исполнителяAkon, на концерт которого собрался весь город.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Российскую Студенческую весну примут Ростов-на-Дону и Иркутск, а Студенческую весну стран СНГ — Казань.

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